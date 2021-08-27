Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüksek binayı saran alevler görüldü.

Çin basını, yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının gerçekleşmediğini, binanın içinde kimsenin olmadığını bildirdi.

Yangın bölgesine en az 30 itfaiye aracı ve 100 yangın söndürme personeli sevk edilirken, binanın enerji ve gaz bağlantılarının kesildiği aktarıldı.