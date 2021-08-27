Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Çin'de çok katlı binada yangın
Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüksek binayı saran alevler görüldü.
Çin basını, yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının gerçekleşmediğini, binanın içinde kimsenin olmadığını bildirdi.
Yangın bölgesine en az 30 itfaiye aracı ve 100 yangın söndürme personeli sevk edilirken, binanın enerji ve gaz bağlantılarının kesildiği aktarıldı.
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