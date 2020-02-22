3 kişinin Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi.

Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un bölgelerinde 6 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Yetkililer, 6 vakadan ilkinin Casalpusterlengo’da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin’den gelen misafiriyle ay başında yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu kişinin virüsü, hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edildi.