İtalya'da koronavirüsten ilk ölüm
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
3 kişinin Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi.
Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un bölgelerinde 6 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı.
Yetkililer, 6 vakadan ilkinin Casalpusterlengo’da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin’den gelen misafiriyle ay başında yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Söz konusu kişinin virüsü, hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edildi.
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