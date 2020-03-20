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İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 627 kişi daha artarak 4 bin 32'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı da 47 bin 21'e çıktı.
Koronavirüs salgınında en fazla kaybı yaşayan ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte ilk kez 627 can kaybı rapor edildi. Toplam kayıp sayısı ise 4 bin 32’ye çıktı.
Koronavirüsten enfekte olan kişi sayısı ise 47 bin 21 olarak açıklandı.
Etiketler: son dakika rekor artış İtalyaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 20:40
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