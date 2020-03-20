Koronavirüs salgınında en fazla kaybı yaşayan ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte ilk kez 627 can kaybı rapor edildi. Toplam kayıp sayısı ise 4 bin 32’ye çıktı.

Koronavirüsten enfekte olan kişi sayısı ise 47 bin 21 olarak açıklandı.