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Güney Kore'de koronavirüsten ölümler artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu şehrinde bir günde Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı.
Ülkedeki vaka sayısı da Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 87 artarak 8 bin 652'e yükseldi.
Etiketler: ölü sayısı kovid-19 koronavirüs güney koreSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:41
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