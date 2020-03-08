Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüs sebebiyle 14 kent karantinaya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.
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Etiketler: son dakika İtalya koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 05:03
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