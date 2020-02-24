Haber Giriş: Kaynak: İHA, Reuters
İtalya’da koronavirüs nedeniyle 5'inci ölüm yaşandı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 ölüm daha yaşanırken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 5’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 3 ölüm haberi daha geldi.
İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Ardından 2 ölüm haberi daha geldi.
Yaşanan ölümlerle, İtalya’da korona virüsü nedenli ölüm sayısı 5’e çıkarken, ülke genelinde 205 onaylanmış vaka kaydedildi.
Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.
Etiketler: koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:07
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