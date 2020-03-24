Koronavirüs, toplumun tüm kesimleri için büyük risk oluştursa da, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda etkileri ağır oluyor.

Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 3 bin 200 kişinin sağlık kayıtları incelendi. Kişilerin tamamına yakınında kronik rahatsızlıklar olduğu belirlendi.

Hastaların yüzde 73'ünde hipertansiyon var

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün raporuna göre ülkedeki ölümlerde yaş ortalaması 78. Hayatını kaybedenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon rahatsızlığı bulunuyor.

Hiper tansiyonun bizzat kalbi etkilediğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, "Kalp fonksiyonlarında azalmayla beraber vücudun oksijenizasyonunun bozulması bağışıklık sisteminin bozulmasına neden oluyor. Bu da viral enfeksiyonlara, korona virüsü enfeksiyonuna eğilimi artırıyor." dedi.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 33'ü diyabet hastası

Yaşamını yitirenlerin sağlık kayıtlarında hipertansiyonu yüzde 33 ile diyabet takip ediyor.

Diyabet denildiği zaman hem kalp damar hastalığı hem böbrek yetersizliği gibi durumların gelişmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Alper, bu hastaların zaten bağışıklık sistemlerinde sorunlar ortaya çıktığını belirtti.

Kronik hastalığı bulunan vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, kronik hastalığı bulunanları ilaçlarını düzenli almaları ve izole olmaları konusunda uyarıyor. Alper, "Hipertansiyon diyabet kalp yetersizliği varsa bu hastaların kendilerini çok daha iyi izole etmeleri ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor." dedi.