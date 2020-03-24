Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü üçüncü ülke. Ülke genelinde can kaybı 580'den fazla. Hastalığa yakalananların sayısı 46 bini geçti. Pentagon da 174 çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, ABD'nin hastalığın yeni merkez üssü olabileceği uyarısında bulundu.

Ancak yetkililer, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunuyor.

Washington'da market, eczane, banka ve benzin istasyonları haricindeki iş yerlerinin kapatılması, halkın evden çıkmaması talimatı verildi. Tıbbi malzeme sıkıntısı da ülke gündeminde. Texas ve New Jersey'de zaruri olmayan ameliyatlar durduruldu.

Trump yeni kararnameyi imzaladı

Gelişmeler üzerine, ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Koronavirüs ile mücadelede kullanılan ürünleri stoklayanlara yönelik önlemleri içeren kararnameyi imzaladı.

Trump, "Ürünlerin stoklanmasına ve fahiş fiyata satılmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir suç sayılacak. Evinize tuvalet kağıdı yığdıysanız korkmayın ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa kapınızı çalacağız." dedi.

Trump, alınan tedbirlerle sınırlanan ekonomik faaliyetlerin normale dönmesi gerektiği mesajını da verdi.

Trump'ın virüs ile sınavı

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısı ise ilginç bir görüntüye sahne oldu. Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx, "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." dedi. Bunun üzerine Trump, doktorun yanından hızla uzaklaştı. Birx'ün "Test sonucum negatif" açıklaması üzerine Trump, esprili bir şekilde yerine döndü.

Ulusal muhafızlar devrede

Virüsün en yoğun görüldüğü New York, Washington ve Kaliforniya eyaletlerinde ulusal muhafızlar devrede. Birçoğu sivil olan ulusal muhafızlar, yarı zamanlı olarak orduda çalışıyor. ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ile doğal afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyorlar.