Yetkililer, virüse rastlanan 2 kişiden 1'inin yakın zamanda Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye döndüğünü, orada Malezya ve Endonezya vatandaşlarının da bulunduğu dini bir etkinliğe katıldıktan sonra Cammu Keşmir'e ulaştığını belirtti.

Yeni 2 vakayla bölgede Covid-19 bulaşan kişi sayısının 6'ya yükseldiği bilgisini paylaşan yetkililer, 3 binin üzerinde kişinin gözlem altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan hükümet, Cammu Keşmir'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında emekli doktorları 1 yıllığına ücretli olarak çalıştırmaya karar dedi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.