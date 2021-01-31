İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölüm oranları düşüşte
İtalya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 237 artarak 88 bin 516 oldu. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 553 bin 32'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 453 bin 968'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 215'e geriledi.
Ölüm rakamları düşüşte
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237 artarak, 88 bin 516'ya yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 396 artarak 2 milyon 10 bin 548'e çıktı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 934 bin 633 oldu. Bunların 594 bin 826’sının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan, ülkeye 66 bin doz daha Moderna aşısının ulaştığı bildirildi.