Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 553 bin 32'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 453 bin 968'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 215'e geriledi.

Ölüm rakamları düşüşte

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237 artarak, 88 bin 516'ya yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 396 artarak 2 milyon 10 bin 548'e çıktı.

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 934 bin 633 oldu. Bunların 594 bin 826’sının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, ülkeye 66 bin doz daha Moderna aşısının ulaştığı bildirildi.