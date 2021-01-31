Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem oldu.
Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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