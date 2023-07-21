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Dünya
İHA 21.07.2023 21:03

İtalya’da hortum

İtalya’nın Milano kentinde hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu.

İtalya’da 47 dereceye ulaşan sıcaklıklar kuzeybatıdaki bölgelerde yerini gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı.

Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde bugün yerel saatle 11.00 sıralarında ortaya çıkan hortum paniğe yol açtı.

Hortumun etkili olduğu bölgelerde ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı binalarda hasar meydana geldi.

Milano'nun kuzeydoğusundaki Cernusco sul Naviglio ve Gessate'de hortum nedeniyle meydana gelen 110 olaya itfaiyeciler tarafından müdahale edildiği belirtildi.

İtalya Meteoroloji Servisi, hortum nedeniyle yaralananlar olduğunu açıkladı.

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