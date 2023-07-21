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Dünya
İHA 21.07.2023 20:29

Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde kadınlar, kamuoyunda infiale yol açan bir taciz olayının baş şüphelisinin evini ateşe verdi.

Yaklaşık 2 aydır etnik çatışmalara sahne olan Hindistan'ın Manipur eyaletinde 2 ay önce iki kadının bir grup tarafından çıplak şekilde sokakta sürüklendiğine yönelik görüntülerin ortaya çıkması, bölgedeki kadınların ayaklanmasına neden oldu.

Taciz olayının baş şüphelisi olduğu açıklanan Meitei topluluğu mensubu Huirem Herodas'ın yaşadığı Pechi köyündeki bazı kadınlar, şüphelinin evini ateşe verdi.

Yaşanan olayı doğrulayan polis yetkilisi Hemant Pandey, öfkeli kadınların aynı zamanda şüphelinin evini taş yağmuruna tuttuğunu belirtti.

Kadınların öfkesini anlayışla karşıladıklarını söyleyen Pandey, protestocuları tepkilerini barışçıl bir şekilde dile getirmeye çağırdı.

Şiddet olaylarına sahne olmuştu

Manipur eyaletinde yaşayan Maitei ile Kuki etnik grupları arasındaki anlaşmazlıklar mayıs ayı başında şiddet olaylarına dönüşmüş, yaklaşık 130 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.

Kuki grubuna mensup iki kadının bir grup tarafından çıplak şekilde sokakta sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması ise infiale yol açmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin olayı `utanç verici` olarak nitelemesinin ardından dün biri baş şüpheli Huirem Herodas olmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken, polis suça karışan 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Öte yandan polisin olayda ihmalinin bulunduğu iddia edilmişti.

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Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi
Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi
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