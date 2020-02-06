İtalya'da hızlı tren kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Lodi'de hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Milano kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren, Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı.
Trenin raydan çıkması sonucu 2 vagon devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken 30 kişi hafif yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milano-Bolonya arasındaki hızlı tren seferleri askıya alındı.
Etiketler: İtalya Tren kazası hızlı tren kazası Milano lodiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:36
Yükleniyor lütfen bekleyiniz