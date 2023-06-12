İtalya'da hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için devlet töreni yapılacak

Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesinde bu sabah 86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Berlusconi'nin naaşı bugün hastaneden alınarak, Arcore'deki villasına götürüldü. Ünlü liderin ailesinin burada taziyeleri kabul edeceği, yarın da Berlusconi için sahibi olduğu Mediaset şirketinde tören düzenleneceği basına yansıdı.

Eski Başbakan için Milano'nun Duomo Katedrali'nde 14 Haziran Çarşamba günü devlet töreni yapılacağı belirtildi.

"Silvio Berlusconi, her şeyden önce bir savaşçıydı"

Berlusconi'nin ardından iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda taziye mesajı geldi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yayımladığı taziye mesajında, "İtalyan siyasetinin ve cumhuriyet kurumlarının uzun dönem boyunca başında yer alan ismi, Forza Italia'nın kurucusu ve lideri Silvio Berlusconi'nin ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Berlusconi, Cumhuriyet tarihimize damgasını vuran, paradigmaları etkileyen büyük bir siyasi liderdi." ifadesini kullandı.

Başbakan Giorgia Meloni de Berlusconi’nin ölüm haberinin ardından tüm programlarını iptal etti.

Meloni, Berlusconi'nin ölümü sonrasında paylaştığı video mesajında, şunları kaydetti:

"Silvio Berlusconi, her şeyden önce bir savaşçıydı, inançlarını savunmaktan asla korkmayan biriydi. Onu, İtalya tarihinde en etkili insanlardan biri yapan da tam olarak gösterdiği cesaret ve kararlılıktı. İtalya, onunla birlikte kendisine asla sınır koyulmaması gerektiğini öğrendi. Asla pes etmemesi gerektiğini öğrendi. Onunla pek çok savaşa girdik, kazandık da kaybettik de. Onun için beraber koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız."

Ana muhalefetteki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da taziyelerini belirtirken, Berlusconi’nin kaybıyla bir devrin kapandığını kaydetti.

Berlusconi'nin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Malta Başbakanı Robert Abela, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile yakın dost oldukları bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taziye mesajı gönderdi.

Milan başta olmak üzere spor dünyasından da taziye mesajları geldi

Berlusconi'nin 1986-2017 döneminde sahibi olduğu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AC Milan, unutulmaz Silvio Berlusconi'nin vefatının derin üzüntüsünü yaşıyor ve ailesine, iş arkadaşlarına, en değerli arkadaşlarına taziyelerini sunar. Teşekkürler Sayın Başkan. Her zaman bizimlesin." ifadesi yer aldı.

Berlusconi'nin 2018'de satın aldığı Monza kulübü de Twitter'dan "Adriano Galliani ve tüm AC Monza, Silvio Berlusconi'nin kaybının yasını tutuyor: Asla doldurulamayacak bir boşluk, sonsuza dek bizimle. Her şey için teşekkürler Başkan." paylaşımını yaptı.

Milan'ın ezeli rakibi Inter kulübü de Twitter'dan "Başkan Steven Zhang ve tüm Inter Milan, Başkan Silvio Berlusconi'nin vefatı nedeniyle taziyelerini sunar. O, ülkemizin tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Inter ve Milan arasındaki rekabet, Milan kentini dünya futbolunun kalbi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını: "Bir dönemin sonu"

Silvio Berlusconi'nin ölüm haberi, İtalya'da spor da dahil olmak üzere tüm basının bir numaralı haberi oldu.

Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde en sert muhalefeti yapan basın yayın organlarından olan La Repubblica gazetesi, Berlusconi’nin ölümünü "Bir dönemin sonu" başlığıyla internet sitesinden duyururken, "İtalya tarihinin bir parçası gitti" ifadesini kullandı.

La Gazzetta dello Sport; "Silvio Berlusconi öldü: O her şeyi kazandı", Corriere dello Sport gazetesi de "Hoşça kal Berlusconi" başlıklarını kullandı.