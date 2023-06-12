Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 15:04

Belçika'da bir mahkum hücresini ateşe verdi, cezaevi çalışanları greve gitti

Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe verdi ve cezaevi çalışanları bir günlük grev başlattı.

Belçika'da bir mahkum hücresini ateşe verdi, cezaevi çalışanları greve gitti

Yerel basına göre, Anvers kentindeki Merksplas Cezaevi'nde bir mahkum, dün gece geç saatlerde hücresini ateşe verdi ve gardiyanların müdahalesiyle yaralı kurtuldu.

Bu olay üzerine bugün cezaevi çalışanları 24 saatlik grev başlattı, aynı cezaevinde bunun son bir yılda yapılan 19'uncu grev olduğu belirtildi.

Hem mahkumların hem çalışanların cezaevindeki koşullardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

2016'da söz konusu hapishanede 200 kadar mahkum başkaldırmış, tüm yapının ateş aldığı büyük bir yangın çıkmıştı.

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022'deki raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
NATO’nun "Air Defender 2023" tatbikatı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir
16:30
İstanbul Havalimanı günlük hava trafiğinde Avrupa rekoru
16:30
NASA, şimdiye kadar uzay görevlerinde 21 kişinin öldüğünü açıkladı
16:29
Artvin'in yaylalarında kar mesaisi sürüyor
16:25
Depremde yıkılan çay ocağından geriye kalan ağacından vazgeçemiyor
16:17
Su baskınlarının olduğu Ankara'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ