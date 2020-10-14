İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısında rekor kırıldı, son 24 saatte 7 bin 332 vaka tespit edildi. Bugünkü sayı, salgının başladığı şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının İtalya'yı en ciddi şekilde etkilediği şubat-nisan döneminde, 21 Mart tarihinde kaydedilen günlük 6 bin 557 vaka ile zirve görülmüştü. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 92 bin 445'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 539'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 43 artarak 36 bin 289'a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 37 artışla 244 bin 65 oldu.