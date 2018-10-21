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İtalya’da göçmenlere saldırı: 1 yaralı

İtalya'nın güneyindeki Brindisi kentinde 2 göçmen saldırıya uğradı, 1'i ağır yaralandı.

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İtalyada göçmenlere saldırı: 1 yaralı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Brindisi’de 2 göçmen cuma gecesi saldırıya uğradı.

Beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayan göçmenlerden 1'i ağır yaralandı.

Saldırıda yaralanan göçmenlerden birinin uzun yıllardır Brindisi’de yaşayan ve çalışan Ganalılar Topluluğu Sekreteri Elija K., diğerinin de yurtta kalan Senegalli genç bir erkek olduğu belirtildi.

Üçüncü bir saldırı girişiminin de genç bir göçmeni hedef aldığı ancak yoldan geçen bir kişinin müdahalesiyle engellendiği öğrenildi.

Olayı soruşturan polisin, saldırıya uğrayan göçmenlerin ifadesini aldığı ve "saldırının gerçekten ırkçı saikle işlenip işlenmediğini belirlemeye çalıştığı" aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, saldırı, göçmen
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