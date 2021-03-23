Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 335 bin 189 testte, 18 bin 765 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 419 bin 616'ya ulaştığını açıkladı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 560 bin 654'e geriledi. Buna karşın yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 546'ya çıktı.

Toplam 105 bin 879 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin sayısı 551 artarak 105 bin 879'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 601 artışla 2 milyon 753 bin 83'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 8 milyon 112 bin 882 oldu. Aşılananların 2 milyon 582 bin 560'ı ikinci dozu alanlar oluşturdu.