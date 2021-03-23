Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya, İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırdı
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İspanya, mutasyon tehlikesi nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.
İspanya Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, bugün itibarıyla kısıtlamanın kaldırıldığı İngiltere'ye deniz ve hava yoluyla seyahat edilebileceğini söyledi.
PCR testi zorunluluğu
Montero, İngiltere'den gelenlerin de seyahatlerinden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testlerinin sonuçlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını kaydetti.
Diğer yandan hükümet, Brezilya ve Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarının ise 13 Nisan'a kadar devam etmesi yönünde karar aldı.
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