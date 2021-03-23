İspanya Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, bugün itibarıyla kısıtlamanın kaldırıldığı İngiltere'ye deniz ve hava yoluyla seyahat edilebileceğini söyledi.

PCR testi zorunluluğu

Montero, İngiltere'den gelenlerin de seyahatlerinden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testlerinin sonuçlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını kaydetti.

Diğer yandan hükümet, Brezilya ve Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarının ise 13 Nisan'a kadar devam etmesi yönünde karar aldı.