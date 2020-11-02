İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 253 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgında son 6 günün en düşük yeni vaka sayısı bugün kaydedilirken, dünün hafta sonu olması sebebiyle yapılan test sayısı da daha az oldu.

Salgın başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 731 bin 588 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da 396 bin 512'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 22'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 233 artarak, 39 bin 59'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 637 artarak, 296 bin 17'ye ulaştı.

Milanolu tabiplerden acil kısıtlayıcı önlem çağrısı

Milano Tabipler Birliği Başkanı Roberto Carlo Rossi yaptığı açıklamada, hastanelerdeki durumun sürdürülemez duruma geldiğini belirterek, birlik olarak kent yönetiminin bir an önce kısıtlayıcı tedbirleri devreye sokması konusunda çağrı yaptıklarını ifade etti.

Başbakan Giuseppe Conte de bugün parlamentoda yeni bazı kısıtlayıcı tedbirleri açıkladı. Conte karantinanın ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Malta'da günlük vaka sayısında yeni rekor

COVID-19 salgınının ikinci dalgasından en çok etkilenen yerlerden olan Malta'da da son 24 saatte 218 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının başladığı marttan bu yana en yüksek vaka sayısına bugün ulaşıldı.

Adada aktif hasta sayısı 1937’ye çıkarken, salgında bugüne kadar 64 kişi yaşamını yitirdi.