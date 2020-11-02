Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da bir camiye domuz kafası bırakıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı. Olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.
Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi.
Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.
Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.
Etiketler: Fransa İslam DüşmanlığıSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 19:51
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