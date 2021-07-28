İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 248 bin 472 testte 5 bin 696 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 330 bin 739'a ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 74 bin 161'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 128 bin 10'a yükseldi.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyonu aştı

İyileşenlerin sayısı da 1827 artışla 4 milyon 128 bin 568'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 66 milyon 694 bin 614 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 177 bin 60 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 57,72 olarak kaydedildi.