Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Minber el- İraki Koalisyonu genel seçimlere katılmayacağını açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi liderliğindeki Minber el-İraki Koalisyonu'nun ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağı açıklandı.
Minber el-İraki Koalisyonu Başkan Yardımcısı Vail Abdullatif, basına yaptığı açıklamada, koalisyon olarak seçimlere katılmayacaklarını net ve açık bir şekilde ilan ettiklerini duyurdu.
Abdullatif, ülkede her geçen gün artan sorunlar nedeniyle seçimlerin nezih, şeffaf ve başarılı bir şekilde yapılmayacağına inandıklarını söyledi.
Aktivist, gösterici ve Müslümanların öldürüldüğü bu ülkede seçimlerin sağlıklı yapılmayacağını kaydeden Abdullatif, seçimleri boykot ettiklerini ifade etti.
10 Ekim'de erken seçim
Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada genel seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Irak
Son Haberler
- 21:19
- 21:17
- 21:00
- 20:59
- 20:55
Sıradaki Haber
BM'den Arap ülkelerine "mali taahhütleri yerine getirme" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz