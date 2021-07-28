Minber el-İraki Koalisyonu Başkan Yardımcısı Vail Abdullatif, basına yaptığı açıklamada, koalisyon olarak seçimlere katılmayacaklarını net ve açık bir şekilde ilan ettiklerini duyurdu.

Abdullatif, ülkede her geçen gün artan sorunlar nedeniyle seçimlerin nezih, şeffaf ve başarılı bir şekilde yapılmayacağına inandıklarını söyledi.

Aktivist, gösterici ve Müslümanların öldürüldüğü bu ülkede seçimlerin sağlıklı yapılmayacağını kaydeden Abdullatif, seçimleri boykot ettiklerini ifade etti.

10 Ekim'de erken seçim

Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada genel seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.