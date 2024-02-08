İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

İtalyan basınındaki haberlere göre, başkentteki protestolarına ilişkin çiftçilerin, Roma Emniyeti ile günlerdir sürdürdüğü görüşmeler sonucunda 10 traktörün kente polislerin eşliğinde girişine izin çıktı.

Bu kapsamda yarın başkentin San Giovanni Meydanı'nda 10 traktör ve 1500 kadar çiftçi, protesto gösterisi yapacak.

Gösteriye izin çıkmasına karşın bazı çiftçi temsilcileri de Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile görüşmek istediklerini, bu taleplerinin cumartesi günü öğlen saatlerine kadar gerçekleşmemesi halinde başkente traktörleriyle girmekte özgür olduklarını dile getirdi.

Lollobrigida ise çiftçilerle ve onların belirlediği temsilci heyetleriyle zaten görüştüğünü ancak bazı taleplerin, temsille alakası olmayan kişilerden geldiğini savundu.

Ülkenin farklı bölgelerinden traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçinin Roma yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

Çiftçilerin büyük bir kısmı başkente girmek için beklerken, bir grup da ülkenin en eski müzik festivali olan Sanremo Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak seslerini duyurmak istiyor. Bir grup çiftçinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sanremo’ya giderek, festival yönetimiyle görüşmeler yaptığı da basına yansıdı.

Sanremo'daki sahneden protestolarına dair duyurularının okunmasına izin verilmemesi halinde çiftçiler, kente traktörleriyle gireceği tehdidinde bulundu ve taraflar görüşmeler neticesinde de söz konusu duyurularının yarın akşam festival sunucusu "Amadeus" tarafından okunması üzerinde anlaştı.

Bu arada ülke genelinde yakıt fiyatlarındaki artış, sübvansiyonların aşamalı kaldırılması gibi genel olarak AB'nin tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçilerin bir bölümü Sicilya Adası'nda, Palermo-Mazara del Vallo kara yolunda iki kavşakta yol kapama eylemi gerçekleştirdi.

Muhalefet partileri de sosyal medyadan yürüttükleri kampanyalarla sağ koalisyon iktidarındaki partileri, tarım sektöründeki vergileri artırmakla suçluyor.

Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti de tarım sektöründe bazı vergi muafiyetlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Başbakan Giorgia Meloni ise dün bir etkinlikte, çiftçilerin protestosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak AB'den İtalya'ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını söylemişti.

Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.