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Dünya
AA 08.02.2024 21:28

Pakistan ordusu: Seçim günü düzenlenen 51 "terör saldırısında" 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi öldü

Pakistan ordusu, seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 "terör saldırısında", 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ordusu: Seçim günü düzenlenen 51 "terör saldırısında" 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, seçim günü, çoğu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde olmak üzere 51 "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Çıkan çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiği kaydedildi.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

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