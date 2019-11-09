İtalya'da anne-babaları ya da bakıcıları tarafından araçların içerisinde unutuduktan sonra hayatını kaybeden çocuklar için özel araçlara alarm koltuğu takmak zorunlu hale getirildi.

İtalya parlamentosunda perşembe günü kabul edilen yeni yasa, 4 yaşın altında çocuğu olan ebeveynlere özel araçlarında alarmlı çocuk koltuğu bulundurmayı zorunlu hale getirilyor.

Bulundurmayanlara ceza

Bu alarm koltuğu olmadan yakalanan ebeveynler 326 euro para cezası ödeyecek, tekrarı olması durumunda ise ehliyetleri 2 hafta boyunca askıya alınacak.

Öte yandan devlet, toplam değeri 100 euro olan alarm koltuğunun 30 eurosunu ödeyecek.

Kaynak: Telegraph