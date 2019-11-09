Mehmetçik Rasulayn'ın elektrik trafolarını onarıyor09 Kasım 2019 Cumartesi 15:05 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:46
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasulayn'daki elektrik trafolarında keşif ve onarım faaliyetleri yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi; Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn’ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.
Kaynak: TRT Haber