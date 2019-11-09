Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi; Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn’ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

Kaynak: TRT Haber