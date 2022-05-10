Sosyal medyada çocukları bekleyen tehlikeler, İtalya'da hükümeti hareket geçirdi.

Adalet Bakanlığı çocukların bu platformlarda korunmasını hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı.

Düzenleme ile sosyal ağlarda hesap açan herkesin tabi olacağı kurallar getirilecek.

Yaş doğrulama kriteri

Üye olmak isteyenlerden daha detaylı bilgi istenecek, kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Böylece, çocukların erken yaşta sosyal medya kullanımının önüne geçilecek, yaşını küçük gösterip hesap açan ve kötü niyetle küçük yaştakilere ulaşmak isteyenler de engellenecek.

Bu ağları pedofili için kullanmaya çalışanlar da önlenmiş olacak. İtalya'daki düzenleme, sosyal medyadan zarar gören çocuklara dair örneklerin artmasıyla gündeme geldi.

Çocuklar sosyal medyada korunacak

Ocak ayında 10 yaşında bir çocuk, TikTok videosunda gördüğünün aynısını yapmak isterken boğularak can verdi. Olayla ilgili 48 yaşındaki TikTok fenomeni suçlandı.

Yüz binlerce takipçisi olan fenomenin bilgisayarına el koyuldu. Belli yaşın altındaki kullanıcılar için de uygulamaya geçici olarak kısıtlama getirildi.

