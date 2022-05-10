Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.

Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ürdün, Orta Doğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir." denildi.