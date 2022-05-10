Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.
Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği vurgulandı.
Açıklamada, "Ürdün, Orta Doğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir." denildi.
Etiketler: Joe Biden ABD Beyaz Saray Ürdün
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