Dünya
İtalya'da 3 dağcı öldü26 Aralık 2019 Perşembe 20:46 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 20:58
İtalya'nın Gran Sasso Dağı'nda 3 dağcı, tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybetti.
İtalya'nın başkenti Roma'nın 120 kilometre güneyinde bulunan Gran Sasso Dağı'ında arka arkaya 2 ölümcül kaza yaşandı.
49 yaşındaki kadın dağcı düşerek yaşamını yitirdi. Ertesi gün, 2 erkek dağcı zirve tırmanışında benzer bir kazada öldü. Dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kaynak: TRT Haber
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