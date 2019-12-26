Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, BM'nin tüm tarafların barışa katılarak ateşkes yapmasını istediği vurgulandı.

Afganistan'da sivil kayıplardan dolayı endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, barışın ülke için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı açıklandı. Ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğinden bahsedilen açıklamada, BM'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediği ifade edildi.

Kaynak: AA