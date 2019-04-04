İtalya ve Malta göçmenleri kabul etmedi, umut yolcuları bir kez daha denizin ortasında kaldı. Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya umut yolculuğu yine trajediyle sonuçlandı.

Alman sivil toplum kuruluşuna ait gemi, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bottaki 64 göçmeni kurtardı. Onları kabul etmesi için İtalya ve Malta'dan yardım talep etti.

Daha önce defalarca göçmenleri denizin ortasında kaderine terk eden İtalya hükümeti, bu insani isteği de reddetti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin Almanya bayraklı olduğunu belirterek, "Gemi, Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Şimdi Hamburg'a gitsin." demekle yetindi.

Avrupa'ya ulaşmak için botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerin sorunu kangren haline dönmüş durumda.

İtalya ve Malta göçmenleri kabul etmemek için limanlarını kapatırken, Avrupa Birliği içinde çözülmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber



