Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalarda son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Draghi görüşmede, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinin onaylanması ihtiyacı, limanlardaki blokaj kaldırılması gereksinimi ve de Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda İtalya’nın Ukrayna’ya olan tam desteğini teyit etti" ifadesi yer aldı.
Zelenskiy de Draghi ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma alanındaki iş birliği, 6. yaptırım paketinin hızlandırılması ve Ukrayna limanlarındaki blokajın kaldırılması üzerine konuşuldu. İtalya'ya AB yolunda Ukrayna'ya verdiği koşulsuz destekten ötürü teşekkür edildi" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İtalya Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya
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