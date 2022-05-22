İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalarda son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Draghi görüşmede, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinin onaylanması ihtiyacı, limanlardaki blokaj kaldırılması gereksinimi ve de Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda İtalya’nın Ukrayna’ya olan tam desteğini teyit etti" ifadesi yer aldı.

Zelenskiy de Draghi ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma alanındaki iş birliği, 6. yaptırım paketinin hızlandırılması ve Ukrayna limanlarındaki blokajın kaldırılması üzerine konuşuldu. İtalya'ya AB yolunda Ukrayna'ya verdiği koşulsuz destekten ötürü teşekkür edildi" ifadelerini kullandı.