İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre İnsani Yardım Birimi'nin, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yardımı devam ederken, doktor, mühendis ve çadırlar bu alanlara gönderiliyor.

Depremzedelere yardım için ayrılan 8 milyon İsviçre frangının bir kısmı kullanılırken, İsviçre İnsani Yardım Birimi 6 Şubat'tan bu yana depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

İsviçre'den 20 Şubat'ta Hatay'a giden ilave 4 tıp uzmanı, buradaki hastanede genel olarak çocuklar ve annelerini tedavi edecek. Uzmanlar, sahadaki müdahale ekibine de destek olacak.

İsviçre'den ek materyaller gönderilirken, geçen hafta Türkiye'ye gönderilen 300 çadırın ardından 100 kışlık aile çadırı ve 10 çok amaçlı çadır sevk edilmeyi bekliyor.

Suriye'ye 300 kışlık çadır

Kahramanmaraş'ta da İsviçre'den giden yaklaşık 2 bin hijyen kiti depremzedelere dağıtılıyor.

İsviçre, Suriye'de de depremden etkilenen bölgelere 300 kışlık çadır ulaştırıyor.

İsviçre, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere yardım için yaklaşık 8 milyon frank ayırırken, bu rakam, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansının BM'nin çağrısına cevaben Suriye'ye yaptığı 3 milyon frank katkısını da içeriyor.