İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürüyor.

İsveç'in Bern Büyükelçiliği önünde, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı örgütü olan İsviçre Türk Toplumu (İTT) öncülüğünde düzenlenen protestoya İsviçre'deki Türk STK'lerin başkan ve yöneticileri katıldı.

İTT Başkanı Suat Şahin, protestocular adına yaptığı açıklamada, İsveç'te 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Şahin, "Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilerek polis gözetiminde böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, bütün Müslümanları olduğu gibi İsviçre Türk toplumunu da derinden üzmüş ve yaralamıştır." dedi.

Bu tür İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeden endişe duyduklarını belirten Şahin, bu tür eylemlerin cezasız kalmasının kötü niyetli İslam düşmanlarını cesaretlendireceğini kaydetti.

İsveç'in ardından Hollanda'da aynı saygısızlığa müsaade edildiğini dile getiren Şahin, Hollanda'yı da aynı şekilde kınadıklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yapılan çirkin gösteriyi de şiddetle kınıyoruz"

Şahin, şöyle devam etti:

"Biz Müslümanlar bütün dinlere saygı duyduğumuzu belirterek, İsveç yetkili makamlarına bu eylemi gerçekleştiren faillere gerekli işlemlerin yapılması, bir daha benzeri eylemlerin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması için çağrıda bulunuyoruz.

Ayrıca yine İsveç'te Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin gösteriyi de şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıların Erdoğan'ın şahsına yönelik olduğu safsatalarını da asla kabul etmiyoruz. 'Erdoğan düşmanlığı' aslında 'Türkiye düşmanlığının' ta kendisidir."

Şahin, daha sonra Türkçe ve Almanca yapılan açıklamanın kopyalarını İsveç'in Bern Büyükelçiliği'nin posta kutusuna bıraktı.

İsviçre Türk Toplumu mensupları, Türk bayrakları taşıdı.

Protesto sırasında İsveç Büyükelçiliği ve civarında güvenlik önlemleri alındı.