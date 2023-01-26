İsrail ordusunun 9 Filistinliyi öldürdüğü Cenin baskınının ardından Ramallah ve El-Bire kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Gösteriler sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. İsrail güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullanırken Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Ramallah Hastanesi Başhekimi Ahmed el-Bitavi de yaptığı açıklamada, kentte 4 Filistinlinin İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralandığını söyledi.

Bitavi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Cenin Mülteci Kampı baskını

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na bugün düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı baskında 4'ü ağır 20 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının, ikinci intifadadan bu yana en büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetti.