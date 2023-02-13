İsviçre Türk Toplumu (İTT), "Kahramanmaraş 400 Kişilik İTT Konteyner Yaşam Merkezi" için 100 konteyner oluşturmak amacıyla çalışmalarını başlattı.

Toplamda 5 bin metrekare alana kurulacak konteyner kentte, 400 kişinin yaşaması planlanıyor. Altyapı ve zemin çalışmalarının başladığı projenin 1 Mart'ta hayata geçirilmesi öngörülüyor.

"Bu süreçte devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Projeyle ilgili bilgi veren İTT Başkanı Suat Şahin, depremin ilk saatlerinde resmi makamlar ile gerekli görüşmeleri yaparak gerçek ihtiyaçları tespit ettiklerini ve yardımlar için sivil toplum kuruluşlarını (STK) bilgilendirdiklerini söyledi.

Şahin, "Yüzyılın felaketinde elbette devletimizin yükünü hafifletmek için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyordu. Bu vesile ile Kahramanmaraş'a AFAD ile koordineli 5 bin metrekare alana 100 adet 1+1 içerisinde her türlü yaşam gereçlerinin olduğu İTT konteyner yaşam alanı oluşturmaya karar verdik. Devletimiz güçlü bir devlettir, bu felaketin de üstesinden gelecektir. Bu süreçte devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İsviçre'den konteyner kent projesi

MÜSİAD İsviçre Temsilciği de Kahramanmaraş'ta 100 adetlik konteyner kent kurma projesi başlattı.

Temsilcilik Başkanı Şeref Yıldız, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle İsviçre'de yaşayan vatandaşlar olarak büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Acısını yüreğimizin en derininde hissettiğimiz bu elim deprem felaketi nedeniyle MÜSİAD Genel Merkezimizin afet bölgesindeki vatandaşlarımızın temel barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlatmış olduğu 1000 konteyner kent projesine destek olmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu kampanyaya 100 konteyner İsviçre Köyü konteyner kent hedefi ile başlıyoruz."

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği bu projede, sayının ciddi anlamda artacağına inandıklarını vurgulayan Yıldız, projeye destek çağrısında bulundu.