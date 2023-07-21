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Dünya
AA 21.07.2023 17:20

İsviçre'de planörlerin yangınla mücadeleyi etkilediği bölgedeki hava sahası kapatıldı

İsviçreli yetkililer, planörlerin ülkenin güneybatısında devam eden orman yangınıyla mücadeleyi olumsuz etkilediği gerekçesiyle bölgedeki hava sahasının bir kısmını geçici olarak kapattı.

İsviçre'de planörlerin yangınla mücadeleyi etkilediği bölgedeki hava sahası kapatıldı
[Fotograf: Reuters]

İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, Valais kantonundaki Bitsch bölgesinin yakınlarındaki ormanlık bir dağın yamacındaki 8 bin fit (yaklaşık 2 bin 400 metre) hava sahasındaki kısıtlamanın bir hafta süreceği belirtildi.

Alınan bu önlemin sivil uçakları ve insansız hava araçlarını kapsadığı ve "müdahale ekiplerinin karada ve havada devam eden faaliyetlerini korumayı" amaçladığı kaydedildi.

Bölgede 17 Temmuz'dan bu yana devam eden yangın nedeniyle, yerel itfaiye ekiplerinin, planörlerinin yangına müdahale konusunda oluşturduğu tehlikeler dolayısıyla hava sahasının kapatılması talebinde bulunduğu da ifade edildi.

"Rüzgarın büyümesiyle alevler artabilir" uyarısı

Yangının ortaya çıktığı bölgedeki yaklaşık 107 hektarlık alanı etkilediği ve durumun şu anda stabil olduğu belirtilirken, rüzgarın büyümesiyle alevlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

Helikopterlerle desteklenen çok sayıda itfaiyeci, polis ve diğer acil müdahale ekipleri, orman yangınıyla mücadele etmek için görevlendirilmişti.

Bölgedeki dört köyde bulunan yaklaşık 200 kişi geçici olarak tahliye edilmişti. Yetkililer, bölgede açık alanda ateş yakmanın yasaklandığını duyurmuştu.

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