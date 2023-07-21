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Dünya
AA 21.07.2023 17:15

Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladı

Yunanistan'ın, yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladığı bildirildi.

Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Yunanistan'da iki şirketle imzalanan sözleşme kapsamında, Meriç Nehri kıyısına çelik çit yapımına başlandı.

Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dimetoka ve Sofulu kasabaları arasına 35 kilometrelik, 5 metre yüksekliğinde ilave çelik çit yapılacak.

Yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulacağı duyuruldu.

Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere toplam 39 kilometrelik iki çelik çit bulunuyor.

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