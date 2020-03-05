Polisin yaptığı açıklamaya, Vaud kantonundaki Lausanne's Hastanesi'nde yatan 74 yaşındaki bir kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, söz konusu kişinin kronik hastalıkları sebebiyle daha önce de "yüksek risk" grubunda olduğunu ifade etti.

İsviçre'de şimdiye kadar 58 kişinin Covid-19'a yakalandığı bildirilmişti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, dünya genelinde 95 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 3 bin 300'e yaklaştı.