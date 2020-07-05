Haber Giriş: Kaynak: BBC
İsviçre'de kaplan, bakıcısını öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsviçre'de, bir hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanı, ziyaretçilerin gözleri önünde bakıcısına saldırdı.
Zürih'te dün meydana gelen olayda, kaplanın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki kadın bakıcı hayatını kaybetti.
Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, acil durum ekibinin kaplana müdahalede bulunduğu ancak bakıcının kurtarılamadığı kaydedildi.
Irina isimli kaplanın, 2015 yılında Danimarka'da doğduğu ve geçtiğimiz yıl Zürih'e getirildiği ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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