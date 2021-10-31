İsviçre'de federal hükümet, hastaneler üzerinde baskıyı azaltmak için 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "yeni tip koronavirüs (COVID-19) durum sertifikası" gösterilmesini zorunlu kılmıştı.

Ülkede tartışmalara yol açan karara halkın bir kısmı tepki göstermişti.

İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, ülkenin önemli kayak merkezlerinden Zermatt'ta bir restoranın sahipleri, müşterilerine zorunlu olan COVID-19 sertifikası kontrolü yapmadı.

Kanton polisi cuma günü aldığı kararla uyarıları dikkate almayan restoranın kapatılması emri verdi. Karara uymayan restoran sahipleri ise dün ve bugün de müşteri almaya devam etti.

Restoran mühürlendi

İsviçre basınında yer alan görüntülerde, restorana gelen çok sayıdaki polisin müşterileri boşaltarak restoranı mühürlediği görüldü.

Polis ayrıca, aynı aile mensubu olduğu öğrenilen restoranın 3 işletmecisini de COVID-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

"COVID-19 durum sertifikası" referandumda oylanacak

İsviçre'de iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptaline yönelik referandum düzenlenmesi için 74 bin 469 imza toplanmıştı.

Ülkede belirli bir konu hakkında 50 binden fazla imza toplanırsa ülke genelinde referandum düzenlenebiliyor.

Buna göre halk, iç mekanlarda "COVID-19 durum sertifikası" gösterme zorunluluğunun iptalini oylamak üzere 28 Kasım'da referanduma gidecek.