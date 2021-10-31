Puebla şehrinde devlete bağlı Meksika Petrollerine (Pemex) ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 11 kişi ise yaralandı. Yaralıların vücutlarında yüzde 15 ile 75 arası ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu açıklandı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Patlama nedeniyle çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Bölgedeki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Tahliye sonrası doğal gaz boru hattında 3 ayrı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tüm sivil savunma kuruluşlarından 1396 personelin seferber edilerek boru hattında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.