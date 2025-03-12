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Dünya
AA 12.03.2025 07:20

İsviçre'de bir siyasetçiye su tabancası cezası

İsviçre'de bir siyasetçinin pembe su tabancası satın aldığı için para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İsviçre'de bir siyasetçiye su tabancası cezası

Ülkede yayın yapan Aargauer Zeitung gazetesinin haberine göre, Zürih'in batısındaki Buchs kasabasında yerel meclis üyesi olan Marc Jaisli, Ağustos 2024'te vaftiz çocuklarına hediye etmek için söz konusu tabancaları sipariş etti.

Yetkililer, su tabancalarının "pembe olmasına rağmen görünümleri nedeniyle gerçek silahlarla karıştırılabilecekleri" için ülkedeki silah yasasını ihlal ettiğini kaydederek, Jaisli'nin yaklaşık 7 bin 386 dolar ceza ödemesine karar verdi.

Jaisli, kanunu ihlal ettiğinin farkında olmadığını belirtirken para cezasını ödediğini aktardı.

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