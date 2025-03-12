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Dünya
AA 12.03.2025 06:40

AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insani yardımların siyasileştirilmemesi gerekir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardım girişi önündeki her türlü engelin kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "İnsani yardımların ulaştırılmasının siyasileştirilmemesi ya da şarta bağlanmaması gerekir." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insani yardımların siyasileştirilmemesi gerekir

Kallas, New York'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin AB-BM işbirliğine ilişkin yıllık oturumunda konuştu.

Gazze'deki ateşkesin sürmesine rağmen bölgedeki durumu "kırılgan" olarak nitelendiren Kallas, AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil misyonu aracılığıyla 8 Mart itibarıyla 2 binden fazlası tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan kişiler olmak üzere 3 bin 500'ü aşkın kişinin Mısır'a geçtiğini söyledi.

Taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısını yineleyen Kallas, ateşkesin ikinci aşama görüşmelerinin başarıya ulaşmasının "kritik önem taşıdığını" ifade etti.

Kallas AB'nin hem Gazze hem de Batı Şeria'da sivillere yardımlarını sürdüreceğini belirterek, "İnsani yardımların ulaştırılmasının siyasileştirilmemesi ya da şarta bağlanmaması gerekir. Büyük ölçekli yardımların ulaştırılmasının önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır" dedi.

Gazze'deki sivillerin zorla yerinden edilmesine neden olacak her türlü girişime karşı olduklarını vurgulayan Kallas, "AB, demografik ya da bölgesel değişikliklere yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir. Gazze'de. Dünyanın diğer bölgelerinde. Herhangi bir yerde" ifadesini kullandı.

Ukrayna

AB'nin Kiev'e desteğini yineleyen Kallas, savaşın bitmesi için Rusya'nın askeri güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve saldırılarına son vermesinin yeterli olacağını dile getirdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen BM kararını veto ettiğini hatırlatan Kallas, "BM Şartı daha güvenli bir dünya için kutsaldır. İster Ukrayna'da ister başka bir ülkede olsun." diye konuştu.

Kallas, "Ukraynalılar Rusya'nın bir parçası olmak istemiyor. 3 yıldır buna karşı mücadele ediyorlar. Kendi geleceklerini seçmeyi hak ediyorlar. Bu savaş ne bir 'Avrupa savaşı' ne komşu ülkeler arasındaki bir çatışma ne de bir vekalet savaşıdır. Ukrayna, hayatta kalmak ve bağımsızlığını korumak için 3 yıldır mücadele eden 40 milyonluk egemen bir devlettir" dedi.

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