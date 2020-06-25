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İsviçre mahkemesinden PKK'lı teröristin Almanya'ya iadesi kararı
İsviçre'de Federal Yüksek Mahkeme, kimliği açıklanmayan bir terör örgütü PKK mensubunun Almanya'ya iadesine karar verdi.
İsviçre'de Federal Yüksek Mahkeme, bir PKK'lı teröristin Almanya'ya iade edilmemesine ilişkin alt mahkemenin kararını bozdu.
Zanlının, terör örgütünün uzantısı olan HPG'nin Türkiye'deki terör eylemleriyle bağlantılı olduğuna hükmedilerek Almanya'ya iade edilmesine hükmetti.
Almanya'da Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi, sanığın PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldığını ve örgüte eleman temin ettiğini belirterek tutuklama kararı vermişti.
PKK'lı terörist, Kasım 2019'da Zürih Havaalanı'ndaki kontrol sırasında yakalanarak tutuklanmıştı.
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