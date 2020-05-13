İsviçre Federal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart'ta ilan edilen OHAL'in ardından komşu ülkelerle sınırların kapatıldığı anımsatıldı.

Konsey üyesi İsviçre Adalet ve Göç Bakanı Karin Keller-Sutter'in her üç ülkenin içişleri bakanıyla görüştüğü belirtilen açıklamada, "epidemiyolojik durumun izin vermesi koşuluyla" sınırların haziran ortasında yeniden açılmasına yönelik anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19'un en çok etkilediği komşu ülke İtalya ile sınırların ne zaman açılacağına değinilmemesi ise dikkat çekti.

İsviçre Federal Hükümeti, ülkede şimdiye kadar 1870 kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadelede alınan sert önlemlerin 3 aşamada gevşetilmesine karar vermişti.

İsviçre'de normalleşmenin ikinci aşamasında pazartesi günü mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar yeniden faaliyete geçmişti.