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Dünya
AA 27.06.2026 13:57

İsviçre Alpleri'ndeki buzullar sıcak hava dalgası nedeniyle erken eriyor

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle İsviçre Alpleri'ndeki buzulların beklenenden daha hızlı eridiğini bildirdi.

İsviçre Alpleri'ndeki buzullar sıcak hava dalgası nedeniyle erken eriyor

Huss, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Alplerin en büyük buzulundaki karla kaplı alanı eriten sıcak hava dalgasının yaşandığını belirten Huss, "(Alplerin en büyük buzulu) Konkordiaplatz'daki Büyük Aletsch Buzulu, sadece iki hafta içinde karla kaplı halden çıplak buza dönüştü. Tamamen istisnai bir durum değil. Endişe verici olan zamanlama. Bu durum mevsimin 1-2 ay sonrasında meydana gelmeliydi." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye de değerlendirmelerde bulunan Huss, "Hesaplamalarımıza ve tahminlerimize göre, bu yılki buzulların geri çekilme günü 29 Haziran'da gerçekleşecek. Bu, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre buzullarının kış boyunca biriktirdikleri tüm hacmi muhtemelen kaybedecekleri anlamına geliyor." dedi.

"Bu yıl kesinlikle çok fazla buz kaybedeceğiz"

Kış mevsiminde yetersiz kar yağışı görüldüğünü belirten Huss, bunun buzulları koruyan kar tabakasını zayıflattığını ifade etti.

Huss, yaz sıcaklarının bu yıl çok erken etkisini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mayısta ilk sıcak hava dalgalarını yaşadık ve ovalarda sıcaklıklar 30 dereceye ulaştı. Şimdi de bu sıcak hava dalgası. Şiddeti açısından ancak özellikle süresi açısından gerçekten olağanüstü. Temmuz ve ağustosta neredeyse kesin olarak göreceğimiz yüksek sıcaklıklar, uzun vadeli buzul kaybına doğrudan yol açacak. Bu yıl kesinlikle çok fazla buz kaybedeceğiz."

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