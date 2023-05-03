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Dünya
AA 03.05.2023 20:03

İsveç'ten terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay

İsveç parlamentosunda yapılan oylamada, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı 34'e karşı 268 oyla kabul edildi.

İsveç'ten terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay

Türkiye’nin İsveç’ten NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler alınması yönündeki talebi doğrultusunda İsveç parlamentosu, terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı.

Yapılan oylamada, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı 34'e karşı 268 oyla kabul edilirken, 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek ve yetkililerin, terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek. 

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İsveç Terör Örgütü
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